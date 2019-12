Twee transmigranten opgepakt in Zeebrugge

Vrijdagnamiddag omstreeks 16.30 uur zijn twee transmigranten aangehouden in de haven van Zeebrugge. De zoektocht was al bezig sinds 10.30 uur. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

In de voormiddag kwam een melding van mensen in nood binnen, waarna alle mogelijke middelen werden ingezet om de personen te vinden. De haven lag ook twee tot drie uur stil: op bevel van de politie mocht geen enkel schip uitvaren.

Pas in de namiddag trof de politie twee mensen aan. Het ging om transmigranten, een man uit Gambia en een vrouw uit Eritrea, die zich elk apart in een auto verschuilden. De lading Vauxhalls, een Brits automerk, hadden bestemming Verenigd Koninkrijk.

Van Aarlen naar Zeebrugge

Het duo had zich in de nacht van donderdag op vrijdag verstopt. Ze waren op een parking in de buurt van Aarlen, in de provincie Luxemburg, in de nieuwe wagens geklommen. De transmigranten hielden zich al een tijdje op in de buurt van snelwegparkings daar, en hadden al eerder geprobeerd om in een lading wagens te klimmen.

Bij hun aanhouding gedroeg de vrouw zich weerspanning: ze krabde en beet naar de politie. Het parket onderzoekt nu verder of er smokkelaars in het spel zijn. De transmigranten zijn naar eigen zeggen zelf in de wagens geklommen, maar het is goed mogelijk dat ze met dit verhaal hun smokkelaars buiten schot willen laten.