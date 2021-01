Twee vaccinatiecentra in Eerstelijnszone Regio Waregem

Na overleg tussen de Eerstelijnszone Regio Waregem (ELZ) en burgemeesters van de betrokken lokale besturen, stellen de betrokken burgemeesters aan de Vlaamse overheid voor om in de eerstelijnszone Regio Waregem twee vaccinatiecentra in te richten.

Naast Waregem Expo zou de zone ook de Sint-Pauluszaal in Zwevegem als vaccinatiecentrum willen inrichten.

Delphine Simoens - voorzitter ELZ Regio Waregem: "Onze Eerstelijnszone wordt gekenmerkt door een groot aantal lokale besturen en een grote uitgestrektheid. Daardoor wonen veel inwoners uit SpiereHelkijn, Zwevegem en Avelgem op meer dan 15 km van Waregem Expo. Omdat een te grote afstand zou kunnen zorgen voor een lagere motivatie om zich te laten vaccineren en ook voor vrijwilligers een hogere drempel kan zijn, opteren we om in het zuiden van onze Eerstelijnszone, in Zwevegem, een tweede vaccinatiecentrum te organiseren."

Concreet betekent dit het volgende:

- Vaccinatiecentrum Waregem Expo voor de inwoners van Waregem, Wielsbeke, Anzegem, Deerlijk.

- Vaccinatiecentrum Sint-Pauluszaal Zwevegem voor de inwoners van Zwevegem, Avelgem (en ev. Spiere-Helkijn).

Delphine Simoens - voorzitter ELZ Regio Waregem: "We stellen vast dat Spiere-Helkijn opteert voor een zelfstandige aanpak van de vaccinatie. Vanuit de Eerstelijnszone en de betrokken burgemeesters wordt dit voorstel echter niet weerhouden."

