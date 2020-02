Het slachtoffer werd gevonden aan haar woning in de Breestraat. Ze werd getroffen door twee kogels en is kritiek. Twee verdachten zijn opgepakt. Een vrouw is gevat in Oost-Vlaanderen, omdat haar wagen en nummerplaat geseind stonden. Een man kwam zichzelf aangeven aan de villa waar de vrouw is neergeschoten (zie foto). Over de omstandigheden van de schietpartij is nog niets bekend.

