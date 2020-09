Twee verdachten opgepakt na moord in De Panne

De Sloepenlaan in De Panne, een zijstraat van de Zeelaan, is deze morgen omstreeks zes uur volledig afgesloten nadat er een persoon dood werd aangetroffen.

Het lichaam zou in een kapsalon zijn aangetroffen, en niet op straat zoals eerst werd gedacht. De MUG en brandweer kwamen ter plaatse. Ook een deel van de Zeelaan werd afgesloten met een politielint.

Voorlopig wordt er geen commentaar gegeven, de politie stuurde pottenkijkers wandelen. Het labo en een wetsdokter zijn ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Hun bevindingen zullen cruciaal zijn om te bepalen of er sprake is van moord. Het parket van Veurne zal in principe rond de middag meer informatie vrijgeven over de zaak.

Volgens bepaalde bronnen zou het weldegelijk om een moord gaan en zouden al twee verdachten, een man en een vrouw opgepakt zijn. Maar die informatie is nog niet bevestigd door het parket.