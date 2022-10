Twee verdachten opgepakt na steekpartij en reeks inbraken in Zwevezele

In Zwevezele zijn vannacht twee verdachten opgepakt na een steekpartij en een reeks inbraken.

Een man van 45 uit Zwevezele wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij had een ander persoon verwond met een mes. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht. Waarover de twee ruzie hadden, is nog niet bekend. De verdachte .zal morgen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter

Diezelfde nacht is ook ingebroken in twee woningen op de Hille in Zwevezele. De politie kon de inbreker op heterdaad betrappen. Hierover willen politie en parket voorlopig niets meer kwijt. De dader wordt nog verhoord.

Beide incidenten zorgen hoe dan ook voor wat commotie bij de bewoners van Zwevezele, een deelgemeente van Wingene. Sommigen zagen vannacht heel wat combi’s aan een tankstation op Hille. Anderen hoorden dan weer schoten. Deze twee laatste geruchten kan de politie niet bevestigen, maar ze ontkent ze ook niet.