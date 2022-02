Twee verdachten opgepakt voor overval op café in Oostende

De feiten speelden zich donderdag iets na 21 uur af in een café in de Nieuwpoortsesteenweg in de wijk Mariakerke. De verdachten, twee broers uit Oostende, kwamen binnen met een mes en een hamer in de aanslag en liepen meteen naar de kassa van de zaak. Hierbij werd achter de toog een slag uitgedeeld aan de uitbater. In het tumult probeerden twee klanten nog tussenbeide te komen, maar één van hen kreeg een klap op zijn been. Later die avond moest de man voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis. Uiteindelijk kon een klant beide verdachten buitenwerken. Ondertussen had de uitbater ook de politie gebeld.

Het duo zou met zo'n 300 à 400 euro op zak gevlucht zijn in de richting van het naburige stadion van KV Oostende. Tijdens het uitkammen van die buurt kon de politie zowel het mes als de hamer in beslag nemen. Een 27-jarige Oostendenaar probeerde zich te verbergen onder een wagen, maar werd snel ingerekend. Zijn kompaan wist in eerste instantie te ontkomen. Vrijdagochtend kon de 25-jarige Oostendenaar alsnog opgepakt worden in Gistel.

De twee verdachten werden door de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste zaterdagmorgen om ze allebei aan te houden.