De onderzoeksrechter heeft twee verdachten aangehouden naar aanleiding van ernstige zedenfeiten in Oostende. Over de inhoud van het dossier wil het parket van Brugge niet communiceren.

Er is ondertussen ook een tweede opsporingsonderzoek gestart naar aanleiding van enkele Facebookberichten over de zedenfeiten. In die berichten werden mogelijke verdachten immers herkenbaar in beeld gebracht en werd informatie over het onderzoek verspreid.