Twee vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt in zaak De Panne

De onderzoeksrechter in Brugge heeft woensdag twee Afghanen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Zij worden in verband gebracht met het bootje dat zonk voor de kust van De Panne, waarbij gisteren in totaal zes vluchtelingen werden aangetroffen.

Eén van deze vluchtelingen verklaarde trouwens evenzeer uit Afghanistan te komen, de anderen verklaarden uit Iran te komen. Vermoedelijk 14 personen probeerden op die manier het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

De twee werden opgepakt maandagnacht

In de nacht van maandag op dinsdag merkte de patrouille van de politiezone Westkust een voertuig met Franse nummerplaat op, waarbij tot controle werd overgegaan. In het voertuig zaten twee Afghanen, die niet onmiddellijk een reden hadden om in het holst van de nacht in de regio van De Panne rond te rijden. Deze personen werden gearresteerd en werden door de politie in verband gebracht met de vluchtelingen die in De Panne werden aangetroffen.

Uit de verhoren van de beide verdachten en de vluchtelingen - die werden uitgevoerd door het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie, de politiezone Westkust en de Scheepvaartpolitie - is gebleken dat er aanwijzingen zijn dat de Afghanen uit het voertuig met Franse nummerplaat linken hebben met de smokkelorganisatie. Het Frans voertuig werd in beslag genomen.

