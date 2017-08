Twee wagens uitgebrand in Eernegem

Gisteravond werden de korpsen van Torhout, Koekelare en Gistel uitgestuurd naar een autobedrijf langs de Fabrieksweg in Eernegem.

Om een nog onbekende oorzaak stonden daar twee wagens in brand naast een loods. Door het snelle ingrijpen van de brandweer kon de loods gevrijwaard worden maar de twee wagens gingen in vlammen op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten omdat er eerder al vandalisme werd vastgesteld in hetzelfde bedrijf.