Twee West-Vlamingen verkozen in bestuur Jong Groen

Sarah Plaizier uit Londerzeel en Timon Hogenaar uit het Oost-Vlaamse Lievegem zijn zaterdag in Brussel door de leden van Jong Groen verkozen als de nieuwe co-voorzitters. Ook Ieperling Jordy Sabels en Paola Travella uit Brugge zetelen in het bestuur.

Naast de co-voorzitters bestaat het nieuwe bestuur bestaat verder uit Carla Havermans (27) uit Gent als internationaal secretaris. De jongste telg, Murtaza Habibi (19) uit Leuven, zal zich over de studenten ontfermen. Limburg wordt vertegenwoordigd door de verantwoordelijke voor acties Jorge Luyts (24). Marnix Int Panis (22) uit de provincie Antwerpen richt zich op de standpunten van Jong Groen.

Ieperling Jordy Sabels is verantwoordelijk voor de coördinatie van de lokale afdelingen. “Ik moet de samenwerking tussen verschillende afdelingen organiseren. Daarnaast moet ik instaan voor de ondersteuning van de lokale groepen. Een belangrijke functie hierbij is het detecteren van blinde vlekken op de kaart van Vlaanderen en mensen zoeken die een afdeling willen opstarten. Ik denk hierbij aan Heuvelland waar er voorlopig nog geen afdeling van Jong Groen is.”

Lees verder onder de foto.

Paola Travella uit Brugge neemt de perscontacten en de communicatie voor haar rekening. "Tijdens de Europese verkiezingen van dit jaar was ik verantwoordelijk voor de social media van Petra De Sutter. Zo deed ik al enige ervaring op. Ik zal de contacten zowel intern als extern voeren. Belangrijk hierbij is dat we onze social media verder willen uitbreiden. We zijn nu al heel actief, maar willen nog verder gaan. Het wordt belangrijk om iedereen te betrekken en vooral duidelijk te communiceren."

Jong Groen kiest voor een sociaal en klimaatgericht programma en wil zich vooral richten op diversiteit, klimaatacties en een laagdrempelige organisatie. Het mandaat van het nieuwe bestuur geldt voor één jaar. Centrale jaarthema's zijn samenleving en identiteit.