Twee ziekenhuizen vragen veel toeslag voor éénpersoonskamer

Slechts twee West-Vlaamse ziekenhuizen - AZ Groeninge in Kortrijk en AZ Sint-Lucas in Brugge - rekenen ereloonsupplementen aan, die hoger liggen dan 100% voor een éénpersoonskamer.

Dat blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuisbarometer van de socialistische mutualiteiten, gebaseerd op ruim een half miljoen ziekenhuisfacturen. Een op de zeven West-Vlaamse patiënten kiest voor een eenpersoonskamer, het ereloonsupplement per opname kost een patiënt gemiddeld 690 euro. De West-Vlaamse en Limburgse ziekenhuizen zijn de goedkoopste van ons land. Enkel AZ Sint-Lucas in Brugge en Groeninge Kortrijk en vragen een supplement dat hoger ligt dan 100%. Het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper vraagt met 86% de laagste toeslag van het land. In Wallonië betaal je makkelijk het dubbel, in Brussel zelfs bijna drie keer zoveel.