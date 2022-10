Tweede editie Garnaalkrokettenfestival volledig uitverkocht

Een vakjury riep in 2021 de kroket van restaurant Brassi uit tot winnaar. De publieksprijs ging naar Eetkaffee Poseidon. Nu nemen opnieuw elf restaurants deel.

"Dit weekend stellen de verschillende Oostendse restaurants hun ambachtelijk gemaakte garnaalkroketten voor aan het grote publiek. Het is aan de bezoekers om te proeven en mee te stemmen op de allerbeste garnaalkroket. Vorig jaar trok het festival meer dan 3.000 bezoekers. We kijken enorm uit naar de driedaagse", zegt burgemeester Bart Tommelein. Zondagavond om 17.30 uur worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars.

Uitverkocht ondanks extra festivaldag

Voor wie nog geen tickets had, is het jammer genoeg te laat om naar Oostende af te reizen. Hoewel er een tweede festivaldag werd georganiseerd en er dus nog meer mensen kunnen komen proeven dan vorig jaar, was de tweede editie in een recordtijd uitverkocht.