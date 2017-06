Tweede geval van hersenvliesontsteking in Rumbeke

Er is een tweede geval van hersenvliesontsteking vastgesteld in Rumbeke. Het slachtoffer is een kleuter, de zus van de baby die vorige week al besmet raakte.

Op 23 juni was hersenvliesontsteking vastgesteld bij één van de kinderen in een kinderdagverblijf in Rumbeke. Alle ouders werden meteen op de hoogte gebracht. De bacteriële vorm van hersenvliesontsteking kan levensbedreigend zijn.

De kleuterschool van het meisje is nu ook op de hoogte gebracht, maar er is geen reden tot paniek. Besmetting is pas mogelijk bij heel intensief contact. Het zorgbedrijf van Roeselare roept wel op om waakzaam te zijn.

