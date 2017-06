Tweede geval van methanolvergiftiging vastgesteld

Er blijkt nog een vrouw misselijk te zijn geworden na een bezoek aan de Pulobar in Izegem. Het parket bevestigt dat er een tweede aangifte gedaan is in het methanoldossier, maar onthoudt zich van verder commentaar.

De vrouw had er geen wodka-sprites gedronken, maar champagne. Enkele weken geleden stierf een jonge vrouw van 29 aan de gevolgen van een methanolvergiftiging na het drinken van wodka-sprite in de zomerbar. Ze stierf na een hartaanval op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Onderzoek wees uit dat minstens één fles wodka van Pulobar methanol bevatte. Daarop werd de zomerbar langs de Ambachtenstraat in Izegem voorlopig gesloten en verzegeld. De onderzoekers bekijken of de sterke drank aangelengd is geworden met een slecht gestookte variant. Ook andere pistes worden nog onderzocht.

Bekijk ook: