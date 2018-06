Tweede koeneusrog geboren in Sea Life

In Sea Life in Blankenberge is een tweede koeneusrog geboren.

De eerste zag in april het levenslicht. De moeders van de twee roggen zijn zelf ook moeder en dochter. De ouders verblijven al sinds 2012 in het park. Het is voor het eerst dat zij een pup ter wereld brengen in het park.

De roggensoort lijkt erg goed op adelaarsroggen, alleen de vorm van de kop is anders, vandaar ook hun naam. De familie komt voor in tropische en subtropische gebieden van de Atlantische Oceaan, de oostelijke Indische Oceaan en de westelijke Grote Oceaan. De grootte van de roggen kan variëren in lengte tussen de 86 cm en 215 cm.

Broedprogramma

De koeneusrog wordt in het wild vaak gevangen, vanwege zijn mooi en elegant uiterlijk. Het succesvol broedprogramma binnen SEA LIFE Blankenberge is een in de goede richting om wildvang te verminderen en later ook te stoppen.