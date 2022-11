Tweede rapport Ventilus: "Alleen bovengrondse optie is haalbaar en realistisch"

" Het nieuwe Ventilus-rapport ligt in lijn met het eerdere rapport van de intendant en sterkt ons in de overtuiging dat alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is."

Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering is helder op Twitter: de hoogspanningslijn Ventilus zal bovengronds komen te liggen.

Maandagavond bogen de kabinetchefs van de Vlaamse viceminister-presidenten zich over het rapport van de Duitse professor Dirk Westermann. Zijn rapport telt twaalf pagina's en brengt vooral technische argumenten naar voren, zoals de robuustheid van het netwerk. Een argument dat ook al bij Elia weerklonk. Westermann gaf, op vraag van West-Vlaamse burgemeesters en burgerplatformen, een tweede opinie over het rapport van intendant Vloebergh, over de Ventilus-lijn.

"Aandacht nu naar randvoorwaarden en flankerende maatregelen"

Nadien gaf Bart Somers op Twitter al gauw mee welke kant het nu op moet. " Het nieuwe Ventilus-rapport ligt in lijn met het eerdere rapport van de intendant en sterkt ons in de overtuiging dat alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is. Noodzakelijk voor het behalen vd klimaatdoelstellingen en het garanderen van de energiebevoorrading. Het is nodig voor de hernieuwbare energie die we opwekken op onze Noordzee met een robuust netwerk aan land te brengen. Wat ons betreft moet het gesprek met de burgemeesters en de burgers vanaf nu gaan over de randvoorwaarden en de flankerende en compenserende maatregelen." zegt Somers.

De weg naar juridisch protest ligt open

Het rapport van professor Westermann ligt dus in de lijn van wat Open VLD en N-VA in september al als enige optie naar voren brachten. De weg ligt zo open voor een juridische strijd. Van de burgerplatformen, alvast. Ook de West-Vlaamse burgemeesters (vooral van CD&V-signatuur) zullen zich hier mogelijk niet zomaar bij neerleggen.

De Ventilus-lijn is nodig om de elektriciteit van windparken op zee aan land te brengen. De Vlaamse regering onderzoekt al jaren of die hoogspanningslijn best ondergronds of bovengronds komt. Uit het rapport van intendant Guy Vloebergh bleek eerder dat het zo goed als onmogelijk en zeer duur is om dat ondergronds en op gelijkstroom te doen.

Extra onderzoek

Maar op vraag van verschillende actiegroepen en van de West-Vlaamse burgemeesters heeft de regering ingestemd met een extra onderzoek naar de ondergrondse piste, al sprak ze zelf eerder van een 'dubbelcheck'. Op voorstel van de burgemeesters was de Duitse professor Dirk Westerman aangesteld. Hij is professor aan de Technische Universiteit van Ilmenau en staat bekend als specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen op gelijkstroom.

Westerman heeft eerder laten weten dat hij de resultaten uit het eerdere rapport kan bestuderen, maar dat hij geen verder onderzoek kan voeren wegens een conflict of interest. Zijn universiteit krijgt heel wat opdrachten van het Duitse 50Hertz, en zou voor de helft afhankelijk zijn van hun financiering. 50Hertz is een dochteronderneming van de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia, die de Ventilus-lijn bovengronds wil.