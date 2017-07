Tweede verblijftaks in De Haan is volgens rechter nietig

De belasting op tweede verblijven in de kustgemeente De Haan, die volgens drie verschillende tarieven geheven wordt, schendt het gelijkheidsbeginsel.

Dat oordeelt een rechter in Brugge, nadat een eigenaar van een tweede verblijf naar de rechtbank was gestapt.

De gemeente De Haan wil het vonnis eerst bestuderen, maar de uitspraak kan een belangrijk precedent zijn voor de bijna 100.000 tweede verblijvers aan onze kust. Want De Haan is niet de enige kustgemeente die verschillende tarieven hanteert naargelang de locatie. Ook Koksijde en Nieuwpoort passen dat principe toe. In Nieuwpoort zijn er maar liefst 15 verschillende tarieven, naargelang het type woonst en de ligging.

Koksijde is dan weer eerder al veroordeeld omdat het een tweede verblijftaks heft, terwijl eigen inwoners geen aanvullende personenbelasting moeten betalen. Ook in De Panne en Knokke-Heist is dat het geval.