Tweedeverblijfstaks in Knokke-Heist onwettig verklaard

De belasting van de gemeente Knokke-Heist voor tweedeverblijvers is onwettig. Dat zegt het hof van beroep in Gent. Het arrest gaat over het belastingreglement van 2020 tot 2025 in de badstad.

In Knokke-Heist, De Panne en Koksijde betalen inwoners geen aanvullende personenbelasting, maar tweedeverblijvers betalen wel een taks. Het is op grond van die ongelijkheid dat het hof van beroep nu in een zaak van iemand met een tweede verblijf in Knokke-Heist oordeelt dat die heffing niet geldig is. Bij het vorige belastingreglement van 2015 was er een gelijkaardig arrest. Dit is het eerste arrest over de belastingreglementen van 2020 tot 2025.

Mogelijk moet gemeente alle taksen uit die periode terugbetalen als er een rechtszaak is aangespannen. Er lopen nog honderden gelijkaardige procedures voor de rechtbank, ook tegen De Panne en Koksijde.