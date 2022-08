Tweedeverblijven aan kust verkopen niet meer zo vlot

Alex Dewulf, vastgoedmakelaar: "De voorbije coronajaren waren onverwachte topjaren voor het vastgoed aan de kust. Mensen waren verplicht waren om in eigen land op vakantie te gaan. Een overvloed aan cash en gebrek aan andere beleggingsopportuniteiten hebben ervoor gezorgd dat zeer veel mensen een vakantieverblijf aan de kust gekocht hebben."

Maar sinds juni gaan kandidaat-kopers op de rem staan. Dat komt onder meer door de hogere prijzen voor appartementen en woningen, door de hogere rentes ook en de stijging van de energieprijzen. Toch is de vastgoedsector optimistisch. De klimaatverandering met extreme temperaturen in het zuiden van Europa en ook warmer weer bij ons creëert nieuwe kansen. "Wij denken dat het noordelijk deel van West-Europa, de Noordzeekust en de as tussen Bretagne en Zeeland misschien wel voor heel veel mensen de favoriete vakantiebestemming wordt in de zomer, meer dan het zuiden van Europa. Dat biedt kansen aan bijvoorbeeld Knokke die op die as de luxebadplaats is. Daar is ook in de toekomst wel een plaats voor."