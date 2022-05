Tweedeverblijvers moeten belastingen van coronajaar 2020 terugkrijgen

Volgens de Brugse rechter moest het koppel de gemeentebelasting niet betalen, omdat het door de lockdown niet naar zijn buitenverblijf mocht gaan. Deze zaak kan een precedent vormen voor vele ander tweedeverblijvers, zegt advocaat Bart Engelen.

“We zien dat het aantal dossiers alleen maar blijft toenemen. Het is begonnen bij een aantal tientallen tweedeverblijvers, dat is dan beginnen uitgroeien naar honderden. Ik denk dat we nu al van duizenden kunnen spreken. Dan spreek ik niet alleen over de mensen die via ons kantoor aan de groepsvordering deelnemen. Er zijn ook nog andere instanties die de kat de bel hebben aangebonden.”

Een procedureslag met de kustgemeenten dreigt als die gemeenten zich niet neerleggen bij een uitspraak als deze en beroep aantekenen.