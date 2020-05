Tweedeverblijvers willen duidelijkheid

Voor heel wat tweedeverblijvers is de maat vol, ze eisen duidelijkheid van de overheid. Enkele dagen geleden orakelden enkele kustburgemeesters nog dat iedereen op 18 mei zou mogen terugkeren. Maar dat was buiten de Nationale Veiligheidsraad gerekend, zij houden het voorlopig op 8 juni.

Ann heeft het helemaal gehad met het geredetwist over de al dan niet toelating van de tweedeverblijvers aan de kust. Zelf heeft ze een appartement in Blankenberge waar ze dus al sinds maart niet meer in kan.De maatregel heeft ook onwenselijke gevolgen, zo zijn de tweedeverblijvers vaak kop van jut in discussies op Facebook.



Ondertussen is er een Facebookgroep van tweedeverblijvers waarbij al meer dan 500 mensen zijn aangesloten. Een van die groepsleden zijn Katia en Chris, ook zij weten niet meer hoe de vork aan de steel zit. Waarschijnlijk zal de toelating voor de tweedeverblijvers pas in fase drie van de exitstrategie komen samen met de mogelijkheid tot een daguitstap.