"Tweedeverblijvers zijn melkkoe van kustgemeenten"

Uit hun onderzoek blijkt dat op 15 jaar tijd de belasting op tweedeverblijven meer dan verdubbeld is. Een kwalijke evolutie noemen ze het. De kustburgemeesters zien het anders: de tweedeverblijfstaks is niet buiten proportie en ook de vastgoedprijzen zijn de voorbije jaren enorm gestegen.

De kip met de gouden eieren: zo zien de kustgemeenten de tweedeverblijvers. Tenminste dat zegt de federatie van immobiliëngroepen CIB. Kristophe Thijs, Confederatie van Immobiliënberoepen: "Die evolutie is echt wel frappant. We zien dat we in 2006 dat de kustgemeenten gemiddeld zo'n 36 miljoen euro aan taksen hebben opgehaald bij tweedeverblijvers. Ondertussen is dat gestegen naar 80 miljoen euro. Dat is op 15 jaar tijd meer dan een verdubbeling geweest .Het is niet normaal dat tweedeverblijvers belastingmatig voor meer inkomsten zorgen dan de inwoners."

Dat tweedeverblijvers meer moeten betalen dan vijftien jaar terug is normaal zeggen de burgemeesters. De prijs van vastgoed is enorm gestegen en de tweedeverblijvers krijgen er heel wat voor terug. Hun taksen verlagen zit er niet in. Marc Vanden Bussche, burgemeester Koksijde: "Dat is niet aan de orde van de dag. Wij hebben een meerjarenplan dat gaat uitgevoerd worden. En het moet me van mijn hart: we horen geregeld mensen roepen en naar de pers stappen maar eigenlijk gaat om heel weinig mensen. Velen betalen die taksen met de glimlach."

De kustburgemeesters zijn van plan om aan tafel te zitten met CIB om de plooien glad te strijken.