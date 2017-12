Tweehonderd oproepen voor wateroverlast

De noodcentrale in West-Vlaanderen heeft woensdagavond al meer dan 200 oproepen gekregen voor wateroverlast. De overvloedige regen in combinatie met smeltwater doen beken en rivieren buiten hun oevers te treden.

Op veel plaatsen staan straten blank, dat is onder meer het geval in de Schaapbrugstraat in Roeselare en in de Lokbeekstraat in Izegem. In de regio Brugge pompt de brandweer kelders leeg en enkele tunnels op de N31 zijn ook ondergelopen, wat voor verkeershinder zorg. “Onze ploegen zijn volop in de weer”, zegt kapitein Jeroen Bonte. “De mensen moeten wel wat geduld hebben. Er is een wachttijd van een uur, maar we kunnen de situatie wel nog de baas.”