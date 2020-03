Tweemaal wapenvertoon in Menense winkels

Tweemaal is afgelopen vrijdag in een winkel in Menen een wapen getrokken. In een tabakswinkel en in een krantenwinkel. De twee zaken houden geen verband met elkaar.

Wapen in tabakswinkel

Vrijdagochtend omstreeks half acht gebeurde er een diefstal met wapenvertoon in een tabakswinkeltje in de Guido Gezellelaan in Menen. Een man kwam het winkeltje binnen, zou de uitbater met een mes bedreigd hebben en nam de inhoud van de kassa mee. Een verdachte is al snel geïdentificeerd en kon in de late namiddag worden opgepakt. Het gaat om een man zonder vaste verblijfplaats die goed gekend is bij politie en justitie. Hij werd voorgeleid voor de Onderzoeksrechter en aangehouden.

Uitbaatster met mes bedreigd

Vrijdagnamiddag rond 16 uur gebeurde er dan een poging tot afpersing met wapenvertoon in een krantenwinkel in de Hospitaalstraat in Menen. Een man kwam de winkel binnen, zou de uitbaatster met een mes bedreigd hebben en vroeg om geld. De uitbaatster slaagde erin om de verdachte af te schrikken en hij vluchtte meteen weer weg zonder buit. Kort na de feiten kon een verdachte worden opgepakt. Het gaat hier om een jongeman uit Menen die evenzeer goed gekend is bij politie en justitie. Ook hij werd voorgeleid voor de Onderzoeksrechter en aangehouden.