Tweemaster Nele krijgt vaste ligplaats in Mercatordok

In Oostende heeft de historische tweemaster De Nele haar nieuwe plek in het Mercatordok ingenomen. De infrastructuur op de oude ligplaats is onveilig geworden en nu zal het unieke schip ook meer in het oog van passanten springen.

De Nele lag tot voor kort in het Visserijdok in Oostende, en wordt voornamelijk ingezet voor teambuildings, studiereizen voor scholen of voor asverstrooiingen op zee. Bovendien vertegenwoordigt het schip Oostende tijdens maritieme events in binnen- en buitenland.

Maritiem erfgoed

Om de tweemaster meer in de spotlights te zetten, verhuisde het schip daarom definitief naar het Mercatordok 1. Bovendien is de situatie om mensen aan boord te laten in het Visserijdok niet langer veilig.

De Nele, die een replica is van de Oostendse historische tweemaster, werd in 2005 gebouwd als een project voor langdurig werklozen en behoort tot ons maritiem erfgoed.