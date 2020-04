Tweesterrenchef levert maaltijden aan huis

Uit eten gaan zit er in deze coronatijden nog niet meteen in. De meeste restaurants zijn dicht, al blijven sommigen niet bij de pakken zitten.

Topchef Angelo Rosseel van het tweesterrenrestaurant La Durée uit Izegem bijvoorbeeld springt - met succes - op de kar van de afhaal- en thuislevermaaltijden. Zo kan hij zijn trouwe klanten toch blijven bedienen. "Dat is een grote aanpassing," zegt de chef. "Je kan nooit het zelfde niveau bieden. Hier wordt last-minute nog veel geprepareerd".

Aanvoer van producten verloopt moeilijk

De bestellingen gebeuren via het internet en de telefoon. Op het menu staat onder meer kabeljauw met mosseltjes, verse asperges en een pittige Thaise saus. Maar evengoed kreeft. "Het moeilijkste is om aan verse producten te geraken. Vele markten zijn gesloten, leveranciers zijn gestopt voor een tijdje. En de vroegmarkten zijn ook gesloten. Er is bijvoorbeeld nauwelijks aanvoer van specialiteiten uit Frankrijk en Italië."

Wanneer de restaurants weer hun deuren zullen mogen openen is nog koffiedik kijken. Maar Angelo vreest dat na de coronastorm alles heel traag op gang zal komen. Faillissementen sluit hij niet uit.