Tweesterrenrestaurant La Durée uit Izegem denkt aan juridische stappen tegen de staat

Tweesterrenchef Angelo Rosseel van sterrenrestaurant La Durée uit Izegem zit in zak en as na de extra maatregelen die gisteren werden aangekondigd. Hij overweegt de verplichte horecasluiting zelfs voor de rechtbank aan te vechten.

Tijdens de eerste golf die de coronapandemie veroorzaakte bleef Rosseel niet bij de pakken zitten. Hij zorgde voor afhaal- en thuislevermaaltijden voor de trouwe klanten. Dat beschouwde hij weliswaar als een grote aanpassing. Hij zag ook de toekomst niet rooskleurig in. Bekijk hier de reportage die toen gemaakt werd.

Steun van Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen steunt de beslissing, en onderzoekt wat op juridisch vlak mogelijk is. "We winnen info in bij onze juristen, vooral om na te gaan of die beslissing proportioneel is. Dat zijn we verplicht aan onze ondernemers", zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe.

Volgens De Caluwe voelt de sluiting "onrechtvaardig" aan, onder meer omdat er geen data beschikbaar zijn die de stijgende coronacijfers kunnen toeschrijven aan de cafés en restaurants. Bovendien deed de horeca er alles aan om de strenge regels rond mondmaskers en afstand tussen de tafels te respecteren, zegt hij.

