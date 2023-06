Voor Ruben Vanhollebeke was het een thuismatch, want hij is zelf van Jabbeke. Hij speelde in zijn carrière al over de hele wereld, maar dus nog nooit voor eigen volk. Hij droeg de wedstrijd op aan zijn overleden vader. Naast Ruben Vanhollebeke waren ook ziende boogschieters van bevriende ploegen en teams welkom.

Twee hulpmiddelen

Voor blind boogschieten zijn er twee hulpmiddelen: een statief waartegen de boogschieter leunt en een spotter die de locatie van de pijl doorgeeft.