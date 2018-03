Inwoners uit Zeebrugge die dreigen onteigend te worden door de komst van een nieuwe zeesluis, hebben vandaag tekst en uitleg gekregen over de ingrijpende plannen.

De nieuwe sluis komt op de locatie van de oude Visartsluis, een keuze waarbij de leefbaarheid van Zeebrugge het minst in het gedrang komt. En hoewel het aantal onteigeningen beperkt zal blijven, zitten heel wat Zeebruggenaren toch nog met vragen. Ze vrezen dat er meer mensen onteigend zullen worden dan gepland. En door te kiezen voor de Visart wordt Zeebrugge bovendien nog verder in twee delen gesneden. Dat treft iedere Zeebruggenaar recht in het hart, vinden velen.