Twintiger die fietser aanreed aangehouden voor poging doodslag

De twintiger werd zaterdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. In de Mandellaan in Roeselare week de autobestuurder om 18 uur af van zijn rijvak en reed hij de zestiger bewust van het fietspad. De fietser werd opgeschept, vloog over het voertuig en kwam achter de auto ten val. Daarna reed de bestuurder weg. Een getuige kon de feiten filmen en de stiefvader van de verdachte belde kort daarna de politie.

De bestuurder verklaarde dat hij kwaad was op de wereld en dat hij iets wilde doen aan het probleem van overbevolking. Hij testte positief op drugs. Het slachtoffer liep zware verwondingen op aan het hoofd en de borstkas. Hij was even in kritieke toestand, maar is sinds zaterdag niet langer in levensgevaar, meldt het parket.

