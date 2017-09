Twintiger ontkent dat hij meisje wilde aanranden en ontvoeren

Waarom hij haar dan wel achtervolgde en vastgreep, kon hij maandag niet uitleggen aan de Kortrijkse strafrechter. Hij riskeert twaalf maanden cel. Het vonnis volgt op 18 september.

In april wandelde het meisje van 13 in Spiere van de bus naar huis. Ze merkte op dat ze achtervolgd werd door een man. De Waalse L.G. (26) liet het daar niet bij. Hij versnelde zijn pas. Toen het meisje begon te lopen, deed hij dat ook. "Hij haalde haar in, greep haar langs achter vast en randde haar aan", schetst de openbare aanklager, die twaalf maanden cel vordert voor poging tot ontvoering en aanranding van de tiener. Het meisje beet in zijn hand en kon zo wegkomen. "Het was echter nooit de bedoeling om haar aan te randen of te ontvoeren", houdt de man vol sinds zijn eerste verhoor. Waarom hij het meisje dan wel vastgreep, beantwoordde de man niet. De moeder van het meisje keerde na haar thuiskomst naar de plaats terug en via een gedeeltelijke nummerplaat van de wegrijdende kon de politie de beklaagde opsporen.