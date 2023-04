U bent gewaarschuwd: morgen opnieuw flitsmarathon

Ook in heel West-Vlaanderen zullen snelheidscontroles plaatsvinden op autosnelwegen en secundaire wegen.

Met het aankondigen van de actie wil de politie bestuurders vooral aansporen om trager te rijden. "Het is in de eerste plaats de bedoeling ervoor te zorgen dat bestuurders het gaspedaal minder diep indrukken. Want veel bestuurders minimaliseren nog altijd de gevaren die overdreven snelheid met zich meebrengt. De vorige editie in oktober 2022 was erg teleurstellend. 4,23% van de gecontroleerde bestuurders reed te snel. Bij de editie in maart 2022 was 3,82% van de gecontroleerde voertuigen in overtreding. We mogen niet vergeten dat overdreven snelheid een van de hoofdoorzaken van ongevallen is," schrijft de politie in een aankondigend bericht.