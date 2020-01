U zag ze weer vliegen dit jaar

Er kwamen 266 waarnemingen binnen, dat is een stijging van 46% in vergelijking met 2018. Vanuit onze provincie waren er 60 meldingen van onverklaarbare dingen in de lucht. Zo werd in september gewag gemaakt van een cilindervormig object dat zich traag voortbewoog boven Emelgem. In werkelijkheid bleek het om een promoballon te gaan in de vorm van een verfpot van een verfbedrijf uit Heule... (Lees verder onder het filmpje)

Satellieten en weerballon

De stijging van het aantal meldingen is overigens hoofdzakelijk terug te voeren tot een waarnemingsgolf van een groep van satellieten die door het ruimtebedrijf SpaceX in een baan rond de aarde werd gebracht.

Een tweede waarnemingspiek was er op 14 september, toen een Ierse weerballon boven Gent explodeerde. Dit incident was goed voor 37 meldingen op één avond tijd. Onder andere uit Waregem, Moorsele en Moen.