UGent opent onderzoekscentrum in Kortrijk

In Kortrijk is Veg-i-Tec officieel geopend. Veg-i-Tec is een onderzoekscentrum van de Universiteit Gent dat processen wil verbeteren in de verwerking van groenten en aardappelen. Het gaat om een investering van 15 miljoen euro.

Hoe kunnen we bijvoorbeeld water slimmer hergebruiken? Of echt alles van een krop sla gaan gebruiken? Veg-i-Tec onderzoekt hoe alles beter kan door de processen na te bootsen. Professor Imca Sampers: "De groente- en aardappelverwerkende industrie is in West-Vlaanderen economisch erg belangrijk. Maar niet alles van bijvoorbeeld een krop sla wordt gebruikt. Veg-i-tec onderzoekt wat er beter kan, van oogst tot eindproduct."

Minder plastic

Minder voedsel op de afvalberg, maar liefst ook minder plastic. Het is een ander pijnpunt binnen de voedingsindustrie: de verpakkingsmaterialen. Om de berg plastic kleiner te maken, wil de sector meer inzetten op recycleerbare of biogebaseerde materialen met een minder grote milieu-impact. Maar de kwaliteit en veiligheid van onze voeding mogen uiteraard niet in gevaar komen. Hoe verzoen je die twee? Imca Sampers: “We gaan op zoek naar alternatieven voor de klassieke plastics. We zoeken de juiste combinatie van verpakking, levensmiddel en verpakkingstechniek en testen die ook in de praktijk uit. Op die manier zien we wat er kan misgaan in het proces en kunnen we bijsturen waar nodig. Om de kwaliteit te verzekeren, maken we - samen met machinebouwers - zélf verpakkingsmachines die goed te reinigen zijn en focussen op die recycleerbare, biogebaseerde of herbruikbare verpakkingen.”

En dus is de volgende bestelling bij de frituur misschien wel een stukje duurzamer.