UGent overweegt bijkomende studentenkamers te huren in Brugge: "Ook huurmogelijkheden in Kortrijk onderzoeken"

De UGent wil meer studentenkamers gaan huren buiten Gent. De stad kampt met een groot tekort aan studentenhuisvesting en vandaag wordt voor buitenlandse studenten al een 100-tal kamers gehuurd in een gebouw bij het station van Brugge.

"Een toekomstige uitbreiding tot 250 huurkamers behoort op die locatie tot de mogelijkheden", zegt de universiteit. Ook in Kortrijk worden extra huurmogelijkheden onderzocht.

De universiteit is niet langer van plan om zelf nieuwe homes te bouwen. Een vergunning voor een nieuwbouwcomplex aan de Sterre kreeg geen bouwvergunning en plannen om aan de Heymanslaan een studentenblok neer te poten, zijn ondertussen geschrapt. In plaats daarvan wil de universiteit 500 kamers huren op de private markt. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met een private partner. Het gaat om projectontwikkelaar Immogra.

De UGent doorloopt al enkele jaren een kerntakendebat en het uitbaten van grote hoeveelheden studentenhuisvesting ligt ter discussie. De nieuwe richting betekent niet dat de universiteit zich volledig zou terugtrekken van de woonmarkt. Er zou een nieuwe berheersformule komen voor een aanbod van studentenkoten die ter beschikking worden gesteld aan bepaalde doelgroepen. Die moeten betaalbaar zijn, en concreet gaat het dan om standaardkamers met gemeenschappelijke faciliteiten, zoals gedeeld sanitair en keuken.

Financiële drempel

De universiteit geeft voorrang aan studenten voor wie het huren van een studentenkamer een financiële drempel inhoudt (beurs- en bijna-beursstudenten). Ook voor de internationale (uitwisselings)studenten wordt een groter aanbod van kamers in het vooruitzicht gesteld. Studenten die op die manier een kamer kunnen betrekken, worden gesubsidieerd.

"Heel wat jongeren kunnen momenteel niet aan de universiteit studeren omdat ze niet de financiële mogelijkheden hebben om op kot te gaan", zegt rector Rik Van de Walle. Die kaart aan dat het huisvestingsprobleem niet enkel de UGent parten speelt, maar ook andere hogeronderwijsinstellingen. "Een ambitieus Vlaams studentenhuisvestingsplan, waarbij de overheid, investeerders, de bouwsector, studenten en hogeronderwijsinstellingen elkaar vinden, en samen meer studentenhuisvesting creëren, is nodig", klinkt het.

Studentenhuisvesting is een belangrijke uitdaging in Gent, waar meer dan 1.000 studenten op een wachtlijst staan voor een kot. Zowat 10.000 studenten nemen dan weer hun intrek in residentiële woningen, wat de huizenprijzen voor jonge gezinnen de hoogte injaagt.

