Uitbaatster Cococinelle naar correctionele rechtbank

Kind en Gezin trok begin augustus de vergunning van kinderopvang Cococinelle uit Waregem in. Dat deed ze na inzage in een strafdossier "op basis van ernstige indicaties dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen in het gedrang zijn". Het parket sprak over een aantal mensonterende behandelingen, slagen en verwondingen en bedreigingen. Het gaat om feiten uit de periode 2011 tot 2016. Er is sprake van een twintigtal slachtoffers volgens het parket.

Lees hier meer over het dossier van de kinderopvang Waregem die de deuren moet sluiten.