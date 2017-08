Uitbaatster kinderhotel dient bezwaar in tegen sluiting

Maar dat bezwaar schort de beslissing en dus ook de voorlopige sluiting niet op. De uitbaatster moet zich eind september voor de raadkamer verantwoorden. Ook al is gerechtelijk onderzoek afgerond, de beslissing van Kind en Gezin komt voor de uitbaatster blijkbaar toch als een volslagen verrassing. Het voorbije jaar zouden er immers geen klachten meer geweest zijn en de uitbaatster houdt zich aan de voorschriften die haar zijn opgelegd, zegt haar advocate Katrijn Vanmoortel. "Dat is voor mijn cliënte een drama, ook voor de ouders van de 27 kinderen die zij op vandaag daar opvangt". Volgens de advocate hebben ze ouders ondanks de lopende gerechtelijke procedure nog alle vertrouwen in haar kinderdagverblijf en zijn in de kou gezet door deze beslissing van Kind & Gezin. Er is volgens de uitbaatster en haar advocate ook geen enkele aanleiding om nu plotseling in te grijpen.

"Dringende noodzakelijkheid"

"De onderzoeksrechter heeft de uitbaatster voorwaarden opgelegd, maar geen beroepsverbod", vervolgt Katrijn Vanmoortel. "De onderzoeksrechter was van mening dat zij zonder gevaar de crèche verder mocht uitbaten. Kind en Gezin is daar in die periode nog geweest en heeft op dat ogenblik geen beslissing genomen. Nu het dossier is afgerond neemt men die beslissing wel en men beroept zich op dringende noodzakelijkheid voor feiten die zich afspelen tussen 2011 en 2016. We zijn bijna een jaar later en men kan bezwaarlijk van dringende noodzakelijkheid spreken vandaag, vinden wij".

