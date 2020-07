Uitbater café De Groene Dreve overleden aan brandwonden

Christof Vande Vyver (47), de uitbater van het café De Groene Dreve, is overleden aan de brandwonden die hij opliep tijdens de brand in het café. Dat laat De Groene Dreve weten in een facebookbericht.

Donderdagmiddag werd werd café De Groene Dreve in Ardooie volledig vernield door een zware brand. De brandweer kon toen twee mensen redden uit het pand, waaronder mede-uitbater Christof Vande Vyver, die in kritieke toestand verkeerde. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd, waarna hij werd overgebracht naar het brandwondencentrum in Gent.

Zaterdagnacht is Vande Vyver in het brandwondencentrum aan zijn verwondingen overleden. Dat laat Johan, de levenspartner van Christof, weten in een emotioneel facebookbericht op de pagina van café De Groene Dreve.

Bekijk ook