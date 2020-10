Uitbater vakantiehoeve springt bij in school

In Freinetschool De Kasteeltuin in Gits is het net als in veel scholen, zoeken naar vervanging voor zieke leerkrachten. Dat is een hele klus. De school belde 80 pas afgestudeerde leerkrachten op maar met weinig succes.

Gelukkig springt nu meester Koen bij. 20 jaar geleden stapte hij uit het onderwijs om een vakantiehoeve te beginnen. Door corona is die nu dicht en steekt hij nu graag een handje toe in De Kasteeltuin. Koen Maertens, uitbater Open Huis: “De coronacrisis in de horecasector en het toerisme is bikkelhard zoals iedereen weet. Dan kreeg ik de vraag. Het was even de gedachten verzetten. Ik zou zeggen aan iedereen die wat tijd vrij heeft in deze corona, misschien kun je wel zinvol meehelpen in het onderwijs of de zorg. Ik zou het zeker aanraden.”

De Kasteeltuin hoopt dat ze kunnen open blijven. De sociale vaardigheden en in vertrouwen samenwerken kan niet met afstandsonderwijs. Ze willen hier de kinderen vooral niet angstig maar wel weerbaar maken.