Uitbaters binnenspeeltuinen vechten verplichte sluiting aan

In dat KB staat te lezen dat binnenspeeltuinen moeten sluiten vanaf zaterdag 4 december om 11u00. Hiermee ondergaat een binnenspeeltuin hetzelfde lot als dancings en discotheken die volgens datzelfde artikel ook moesten sluiten. En daar wringt volgens de verenigde binnenspeeltuinen het schoentje.

“De overheid vertrekt vanuit veronderstellingen en neemt op basis daarvan een drastische beslissing. En dat zonder enig overleg met de sector. We zijn ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van kinderen en dat in alle veiligheid. We hebben telkens meer gedaan dan gevraagd werd door de overheid. Binnenspeeltuinen kunnen net zoals andere organisaties in de ontspanningssector – zoals indoor klimhallen, binnentrampolineparken, bowlingzalen, indoor themaparken, escape rooms - op een veilige manier werken. Daarom vragen we de vernietiging van dit KB,” luidt het.

Uitspraak binnen de week verwacht

De sector moest zaterdag via de pers vernemen dat het meteen moest sluiten. Verjaardagsfeestjes moesten afgezegd worden en reeds aanwezige bezoekers moesten weer naar huis gestuurd worden. De groepering stelt de willekeur van de overheid aan de kaak. “De overheid is niet consequent. Eerst behoren we tot de HoReCa en moesten we samen dicht met de HoReCa. Nu staan we in het KB samen in het lijstje van dancings en discotheken. Het lijkt wel het Rad van Fortuin waar we telkens op de verliesbeurt komen te staan. Tijdens de schoolvakanties gaan ouders en grootouders op zoek naar locaties waar kinderen zich kunnen amuseren. Door de binnenspeeltuinen te sluiten krijg je minder alternatieven. Dat betekent meer concentratie op andere locaties en dat speelt dan weer in het voordeel van het virus. Dat is dus geen goede oplossing.” besluit de groepering. De belangengroepering verwacht binnen de week nog een uitspraak.

Lees ook: