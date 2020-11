Uitblijven toerisme doet Brugse ondernemers kopje onder gaan

De Unie van Zelfstandige Ondernemers, UNIZO, trekt aan de alarmbel. "Wanneer je klanten internationale toeristen zijn, zijn je mogelijkheden maar heel beperkt. Het is in dat geval moeilijk om iets anders te creëren", klinkt het bij Brecht Clyncke van UNIZO Noord-West-Vlaanderen.

100% verlies

Annelies Cuvelier nam begin dit jaar de souvenirwinkel van haar ouders over. Tijdens de tweede lockdown zinkt de moed haar in de schoenen, vorige keer had ze tot 60% verlies. "Nu is dat 100%. Ik verdien niks meer en zie ook niet meteen een oplossing", vertelt de onderneemster. "Ik ben ook wel banger geworden, want ik weet niet hoe snel de situatie zich zal herstellen."

Essentiële zaak

Andere zaken noteren dan weer goede cijfers. Zo vallen chocolatiers als voedingswinkel onder de essentiële zaken en mogen ze dus blijven verkopen.

Al zetten die winkels vaak ook bewust in op klanten uit de regio: "Wij hebben het grote geluk dat we er altijd op ingezet hebben om met een lokaal en regionaal cliënteel te kunnen werken", aldus Jan Spegelaere van chocolatier Spegelaere. "In de toerismesector is dat natuurlijk merkelijk minder. Als er dan geen toeristen zijn, wordt het natuurlijk wel heel moeilijk."

Twee jaar herstel

Unizo voorspelt dat het nog zeker twee jaar zal duren voor het toerisme zich herstelt van deze coronacrisis.