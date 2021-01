Uitbraak Zuid-Afrikaanse coronavariant in Oostende

In Oostende is er een grote uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant ontdekt. Op de geriatrische afdeling van het AZ Sint-Jan ziekenhuis zijn er 14 positieve stalen vastgesteld en ook in een woonzorgcentrum in de stad is een positief staal gevonden.

De eerste besmetting in ons land met de Zuid-Afrikaanse variant werd al gevonden in de badstad, maar nu blijkt dat de variant van het virus zich er goed genesteld heeft. Vandaag werden er al zeker 15 gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant ontdekt: 14 in de Oostendse afdeling van het AZ Sint-Jan ziekenhuis en 1 in het woonzorgcentrum A. Lacourt. Mogelijk lopen die cijfers nog op. Zo moeten er nog 22 stalen uit het woonzorgcentrum onderzocht worden en ook in het ziekenhuis kan het aantal besmettingen nog stijgen.

Mogelijk ook 47 besmettingen in revalidatiecentrum

De kans bestaat bovendien dat er ook in het revalidatiecentrum BZIO positieve stalen ontdekt zullen worden. Daar zijn er 23 patiënten en 24 personeelsleden besmet, maar of het hier om de Zuid-Afrikaanse variant gaat is nog onduidelijk. Wat wel vast staat is dat er tussen de drie broeihaarden een connectie bestaat. De drie zorginstellingen zouden afgelopen dagen patiënten van elkaar ontvangen hebben.

Tot gisteren waren er nog maar 8 positieve gevallen bekend. De Zuid-Afrikaanse variant staat er om bekend zich veel sneller te verspreiden en kan daardoor op korte tijd heel wat slachtoffers maken.

Grootschalige testronde en defensie inschakelen

Burgemeester Tommelein en de veiligheidscel van de stad bekijken op dit moment de onrustwekkende situatie, en zorgen voor bijkomende maatregelen. Zo zal het Agentschap Zorg en Gezondheid starten met een grootschalige testronde bij patiënten, personeelsleden en ook in de omliggende woonwijken zal er extra getest worden. Daarnaast wordt ook defensie ingezet om te helpen in het woonzorgcentrum.