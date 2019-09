De tijdelijke uitbreiding van het asielcentrum in Poelkapelle is dan toch uitgesteld.

Midden juli meldde Fedasil dat er na overleg met het gemeentebestuur 72 extra plaatsen zouden komen en geen 132. Op vandaag zjin er in Poelkapelle 229 plaatsen.

In juli raakte bekend dat het centrum tijdelijk zou uitbreiden, na overleg tussen Fedasil en de burgemeester. N-VA was tegen en voelde zich buitenspel gezet door coalitiepartner CD&V. De partij sprak van een vertrouwensbreuk in de meerderheid, burgemeester Vanbelleghem (CD&V) had het eerder over een meningsverschil in dit ene dossier.

