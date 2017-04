De aannemer is gestart met de werken voor de uitbreiding van de brandweerkazerne langs de Zuidstraat in Lo-Reninge.

Dat is nodig omdat de twee lokale brandweerkorpsen van Reninge en Lo nu in één gebouw samen zitten. De brandweer telt ongeveer 45 manschappen en die zaten voordien verspreid over twee locaties. In de kazerne komen onder meer een persluchtlokaal, en extra ruimte voor kleedkamers en berging. Er komen ook douches voor mannelijke en vrouwelijke brandweerlieden. De werken zullen afgerond zijn tegen het bouwverlof. De kazerne zal operationeel zijn begin september.