Uitbuiting in pizzeria kost uitbater jaar cel

Ruim twee jaar geleden voerde de sociale inspectie een controle uit in zijn zaak. Een 22-jarige werknemer sprak de controleurs zelf aan en vertelde dat hij zich uitgebuit voelde door zijn bazen. Officieel werd de pizzeria uitgebaat door een 30-jarige Indiër en zijn Poolse echtgenote. Maar in de praktijk trad ook de 42-jarige Indiër op als zaakvoerder.

Schijnzelfstandigheid

De werknemer werd verplicht om als zelfstandige in de zaak te werken. Volgens de rechter ging het om een flagrante vorm van schijnzelfstandigheid. De jonge werknemer zou 1.000 euro per maand verdienen, maar had op het moment van de controle nog geen cent gezien. Voor dat bedrag moest hij zeven dagen op zeven en vaak meer dan tien uur per dag werken. Bovendien moest hij in een klein kamertje met een geïmproviseerde douche overnachten. De rechter veroordeelde de uitbater tot een effectieve celstraf van één jaar en een geldboete van 3.000 euro. De beklaagde kreeg eerder al één jaar met uitstel voor georganiseerde schijnhuwelijken. De andere uitbaters werden veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen. Het bedrijf achter de pizzeria kreeg een geldboete van 36.000 euro, waarvan de helft met uitstel.