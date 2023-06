Uitdoofbeleid dolfinarium: 'Dieren primeren, niet de timing'

Er zit geen haast achter de beslissing voor een uitdoofbeleid van het dolfinarium in Brugge. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in het Vlaams Parlement.

Al in 2019 beloofde Ben Weyts te werken aan een uitdoofscenario voor het Boudewijn Seapark, het enige overblijvende dolfinarium in ons land. Sinds die uitspraak bleef het echter stil. In maart dit jaar kondigde de minister nog aan om voor de zomer een beslissing te nemen. Wanneer parlementslid Meyrem Almaci hem op die uitspraak wijst, lijkt het er niet op dat hij snel knopen zal doorhakken.

"Belangrijkste is een gedegen oplossing"

"Ik probeer dat te realiseren, maar timing is voor mij niet het belangrijkste. Een gedegen oplossing is dat wel. Er zijn nog veel vragen waar geen oplossing voor is, zoals waar je met de dolfijnen heen gaat. Er was een heel concreet project in Griekse wateren waar we wel een oplossing in zagen, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Dus wij werken voort aan een gedegen oplossing die het beste is voor de dieren in kwestie," aldus minister Weyts.