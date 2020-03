Uiteindelijk vijf huizen onbewoonbaar na brand Kortrijk

Door de zware brand in Kortrijk in de nacht van zondag op maandag zijn uiteindelijk vijf huizen onbewoonbaar verklaard. Voor drie families is een noodwoning geregeld.

De zware brand brak uit in een rijwoning in de Vooruitgangstraat. Via de bovenverdieping waren de vlammen overgeslagen naar de aangrenzende woningen. In totaal werden 52 buurtbewoners geëvacueerd. De 57-jarige bewoner van het huis, een bibliotheekmedewerker van stad Kortrijk en ook de belleman van de stad, kwam om het leven in de brand.

Vijf huizen onbewoonbaar

Vijf huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Twee daarvan waren eigendom van het slachtoffer. Voor de zeven bewoners van de aangrenzende huizen moest noodopvang worden gezocht. Sommigen konden terecht in een rust- en verzorgingstehuis, anderen worden opgevangen door het OCMW in afwachting van een noodwoning. (lees verder onder de foto)



Lees ook:

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, stuurde een deskundige ter plaatse om de brand te onderzoeken, maar over de oorzaak is nog niets bekend. "De woning is zodanig verwoest door de brand dat het erg moeilijk wordt om een precieze oorzaak vast te stellen", klinkt het.