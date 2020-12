Over de geschiedenis van de kusttram is al veel geschreven, maar een uitgebreid fotoboek was er nog niet. 'De Belgische kust met de tram' moet die leemte opvullen. Fotograaf van dienst is Didier Lemaire uit Doornik.

De kusttram is uniek. Nergens in de wereld vind je een tramlijn die je langs de hele kustlijn van een land brengt. En al wordt onze kust vaak als lelijk omschreven, volgens Didier zijn er nog veel mooie plekjes met verrassend veel natuur. De tramhalte in Adinkerke is de eerste foto in zijn boek met alles samen 100 originele kiekjes van de kusttram, van De Panne tot Knokke. Hij focust niet alleen op de tram maar ook op de omgeving.