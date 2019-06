Uitgeleende sportwagen belandt in gracht

Een eigenaar van een dure sportwagen Maserati zal in het vervolg een tweede keer nadenken voor hij zijn wagen uitleent.

Gisteravond leende hij het voertuig aan een vriend die er een ritje mee wilde maken. Maar het ging mis, ter hoogte van het Langeleed in Oostduinkerke belandde hij met de wagen in een diepe gracht. De wagen moest getakeld worden, de bestuurder geraakte niet gewond. De eigenaar had de wagen pas aangekocht.