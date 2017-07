In het station van Brugge is gisteren een Marokkaanse man opgepakt. De man was omwille van verschillende misdrijven het land uitgewezen en mocht pas eind 2024 opnieuw België binnen.

De man (28) werd al herhaaldelijk veroordeeld voor diefstallen en opzettelijke slagen. In 2010 is een ministerieel besluit genomen waarbij hij werd uitgezet en teruggewezen. Hij kreeg daarbij het verbod om België te betreden tot eind 2024. Toch was hij gisteren dus opnieuw in Brugge.

Hij zal zich nu moeten verantwoorden voor het misdrijf 'banbreuk'. Dat kan leiden tot een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en een geldboete van 800 tot 8.000 euro.